Calcio - Promozione: il recupero. Il Pieve salva l’onore. Fermata la Larcianese

PIEVE FOSCIANA

0

LARCIANESE

0

PIEVE FOSCIANA: Velani, Nelli, Giunta (57’ Pieroni), Da Prato, Matteoni, Pietrazzini, Lucchesi, Turri, Rocco (84’ Bonini), Bertellotti, Telloli. All.: Martinelli.

LARCIANESE: Venturini, Porciani, Lo Russo (64’ Monti), Marianelli, Fusco, Foresta, Iannello (78’ Dinucci), Pini, Ndiaye (64’ Lenti), Biagioni, Ferraro (64’ Guarisa). All.: Cerasa.

Arbitro: Octavian di Prato.

S.ROMANO GARFAGNANA - Buona prestazione del Pieve Fosciana che impone il pari alla Larcianese, in lotta per i play-off. Nonostante sia praticamnete retrocessa, la squadra di Martinelli gioca con grinta e determinazione, rispondendo costantemente agli attacchi dei pistoiesi, fra l’altro piuttosto sterili. Per i garfagnini tanto orgoglio e applicazione tattica sul rettangolo verde, con l’intento di onorare fino al termine il campionato, cui saranno costretti a dire addio alla fine del torneo. Bella la prova del reparto difensivo biancorosso, mai in difficoltà contro gli attaccanti viola, con l’allenatore che ha, poi, provato qualche soluzione alternativa in avanti, con i ragazzi che hanno risposto con grande impegno: un aspetto molto apprezzato anche dai sostenitori pievarini.

Flav. Berl.