Calcio Promozione. Il Torrenieri a Soci. Sfida al Casentino. C’è Pienza-Affrico

La quattordicesima giornata del girone C del campionato di Promozione si apre oggi con l’anticipo del Torrenieri impegnato a Soci contro il Casentino Academy. Si tratta di due squadre appaiate a 16 punti: questo significa che con due vittorie si proiettano nella zona play-off e con due sconfitte in quella play-out. Punti, quindi, importantissimi per dare un’impronta a questa stagione! Domani il match clou è sicuramente Antella-Chiantigiana, con gli amaranto che cercheranno i tre punti contro la terza in classifica. Non sarà facile, ma Gaiole ha il diritto di provarci. Anche le prime due in classifica affrontano squadre senesi: il Pienza, infatti, ospita l’Affrico ed il Torrita riceve il Grassina. Avversari estremamente tosti: anche un pareggio non sarebbe da disprezzare… E il Montalcino? Attende la visita del Subbiano per migliorare una classifica ancora inadeguata. Giuseppe Stefanachi