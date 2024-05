Calcio Promozione. Il vantaggio non è bastato. Solaro subito fuori con Ispra

Dopo le emozioni del sabato pomeriggio con l’eliminazione a sorpresa dai playoff della Speranza Agrate per mano della Concorezzese che sabato se la vedrà con la Casati Arcore, di colpi di scena non ne sono mancati. Su tutti l’eliminazione al primo turno dell’Universal Solaro che in notturna mastica amarissimo perdendo col fattore campo e due risultati su tre a favore il primo turno dei playoff del girone A contro Ispra. In vantaggio 1-0 con Lucente, i giallorossi si fanno rimontare e superare dai varesini e addio sogni di gloria. Ai playout resta apertissima la situazione tra Esperia e Ceriano Laghetto; la squadra di Pepe fa conto sulla propria solidità difensiva e a Lomazzo impone lo 0-0; tra sette giorni il retour-match in posticipo. Nel girone B rischia grosso il Lesmo che ha perso gara-1 a Costamasnaga 2-1, ma gli basterà la vittoria con un gol di scarto domenica prossima in Brianza per salvarsi. In Prima Categoria prosegue la corsa ai playoff de La Dominante a cui basta il 2-2 col Monvico, si ferma subito il Bovisio Masciago battuto 1 a 0 a Calusco.

Ro.San.