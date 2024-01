Calcio: Promozione (Inizio non più alle 14.30 ma alle 15). Pietrasanta va col 4-3-3. Zebre: riposo pre-derby

Caccia ai tre punti per il Pietrasanta targato Giuseppe Della Bona. Dopo i due pareggi senza reti, entrambi in trasferta, la squadra biancoceleste in questa 19ª giornata (la seconda del girone di ritorno, in cui riposa il Viareggio... in attesa del derbyssimo di domenica prossima al Marco Polo Sports Center tra le zebre ed i pietrasantini) ospiterà nel suo stadio “XIX Settembre“ quel Luco reduce dalla sconfitta interna 2-0 proprio col Viareggio di domenica scorsa. Oggi alle 15 fischia Muhammad Subhan di Pontedera, assistito da Francesco Paoli di Piombino e da Kristian Rama di Livorno.

La settimana dei biancocelesti non è stata delle più semplici dato che Della Bona ha fatto i conti con diverse assenze fra influenza di stagione, impegni col beach soccer e acciacchi vari. Oggi contro il Luco non ci sarà l’attaccante Falorni per squalifica. Out Mariani, Togneri, Bondielli ed il 2004 Vannucci. In dubbio Francesco Tosi (che ha avuto la febbre) e Genovali (che non è detto rientri in tempo dal raduno pre-Mondiale con la Nazionale italiana di beach soccer). La buona notizia è il tesseramento del 40enne mediano Samuele Ceciarini. Della Bona sembra intenzionato a lasciare il 3-5-2, virando verso il 4-3-3 col tridente pesante Pinelli-Mengali-Mancini.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Citti; 2 Lorieri (’04), 5 Da Prato, 6 Genovali (Bonuccelli, ’03), 3 Laucci; 8 Szabo, 4 Ghelardoni, 10 Tragni (’03) (Fra. Tosi); 7 Pinelli, 9 Mengali, 11 Mancini.