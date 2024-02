Calcio promozione. Insidia Casalguidi per la Real Cerretese, Montelupo nella ’tana’ della capolista

Turno di Promozione delicato nel girone A per la Real Cerretese. Ancora in cerca della prima vittoria nel girone di ritorno, i biancoverdi non si possono permettere ulteriori passi falsi se vogliono tenere il passo delle battistrada. Domani alle 15 al Palatresi, però, arriva un insidioso Casalguidi. Con i loro 34 punti, infatti, i pistoiesi hanno solo 5 lunghezze in meno dei ’medicei’ e sono in piena corsa per un posto nei play-off. In trasferta, però, i gialloblù hanno perso sei delle ultime sette partite disputate, vincendo comunque lo scontro diretto di San Piero a Sieve. Bomber Bouhafa e compagni devono ritrovare soprattutto lo smalto offensivo: dai 2,3 gol a partita nelle prime 16 giornate (38 centri), infatti, i biancoverdi sono passati al misero 0,6 gol a gara delle ultime sei uscite.

Nel girone B, invece, trasferta sulla carta proibitiva per il Montelupo, che sempre domani alle 15 sarà di scena al Pagni di San Miniato Basso contro la capolista. I giallorossi locali sono ancora imbattuti, hanno il miglior attacco e davanti al proprio pubblico hanno subito appena 2 reti negli ultimi 5 incontri. Gli amaranto stanno comunque attraversando un ottimo momento di forma, nessuna sconfitta nel 2024 (2 vittorie e 4 pari) ma soprattutto porta in violata da 549 minuti. All’andata, del resto, a spezzare l’equilibrio fu solamente una perla di Remedi. Per quanto riguarda il match odierno, però, mister Lucchesi dovrà fare a meno di due pedine offensive come il giovane Cintelli e il più esperto Gueye, entrambi fermati per quattro giornate dal Giudice Sportivo.