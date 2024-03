Calcio Promozione. La Chiantigiana a caccia di punti in chiave play-off

Nessun anticipo per le squadre senesi impegnate nel girone C del campionato di Promozione. A guardare la classifica, il match più importante è Settignanese-Chiantigiana: gli amaranto, per entrare nei play-off, devono arrivare quarti (il quinto posto non serve per la forbice) ed il quarto posto è lontano sei punti. Ma attenzione, perché alle loro spalle, la zona play-out è lontana solo cinque punti…

Le altre squadre della nostra provincia occupano tutte i quattro posti play-out: Torrita 26, Torrenieri 25, Pienza 22 e Montalcino 20, con il Lucignano ultimo a 19. Davanti a loro, la Settignanese è a 30 punti. La salvezza diretta non è quindi facile per nessuno e, se il Lucignano si svegliasse (domenica scorsa ha vinto proprio a Gaiole), una senese retrocederebbe direttamente. Con queste premesse, domani si giocano Grassina-Montalcino, Lucignano-Pienza (importantissima!), Torrenieri-Antella e Torrita-Alberoro.

