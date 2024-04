Calcio Promozione. La Chiantigiana piega il Subbiano. Ci pensa Machuca

CHIANTIGIANA

1

SUBBIANO

0

CHIANTIGIANA: Gasparri, Lellis, Pisaneschi, Posarelli, Calonaci, Minucci, Conforti, Bartalini, Del Sante, Milanesi, Marchi.

Panchina: Baldi, Pallanti, Batoni, Tosi, Machuca, Orlando, Lombardini, Redditi, Longo. Allenatore Molfese.

SUBBIANO: Lancini, Orlandini, Parati, Giustini, Sereni, Bidini, Nocentini, Gisti, De Simone, Cappelli, Falsini.

Panchina: Bulgarelli, Galeotti, Panzieri, Marmorini, Bonchi, Salvi, Capacci M., Chianini, Matteini. Allenatore Giusti.

Arbitro Galli di Prato.

Rete: 50’ Machuca.

GAIOLE IN CHIANTI – Importante vittoria della Chiantigiana sul Subbiano. Già nel primo tempo padroni di casa pericolosi con Del Sante che al 20’ centra una clamorosa traversa a Lancini battuto. Nella ripresa in avvio segna il neo entrato Machuca che regala una importantissima vittoria dopo un periodo poco brillante. Il Subbiano infatti ci prova fino al novantesimo ma non riesce a trovare la parità.