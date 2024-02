Calcio Promozione. La Chiantigiana sbaglia troppo. Torrenieri punisce

TORRENIERI

4

CHIANTIGIANA

0

TORRENIERI: Viti (65’ Heylen), Rivituso, Bechi, Di Marco M. (88’ Martinez), Cruciani (72’ Vannini), Sarri, Lorenzetti, Cerbone (82’ Tozzi), D’Aniello, Ventrone Th., Di Marco G. Allenatore Ciacci.

CHIANTIGIANA: Baldi, Verdiani, Pisaneschi, Posarelli, Calonaci (68’ Lombardini), Pallanti (46’ Tosi), Conforti (60’ Orlando), Bartalini, Del Sante (62’ Longo), Milanesi (68’ Machuca), Batoni. Allenatore Molfese.

Arbitro Marchi di Siena.

Reti: 6’ Ventrone, 48’ Di Marco G., 78’ e 89’ D’Aniello.

BUONCONVENTO – Buona prova del Torrenieri nella gara con una Chiantigiana che subisce un poker determinato perlopiù da errori. Dal canto suo un Torrenieri arrembante ha il grande merito di centrare il vantaggio e di ottenere il raddoppio nei minuti iniziali dei due tempi esprimendosi in modo apprezzabile. La Chiantigiana resta in partita quasi fino al termine del confronto esterno, ma nel finale la doppietta di D’Aniello manda in archivio il confronto.