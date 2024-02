Calcio Promozione. La Chiantigiana scende a Torrenieri. Provaci Torrita

Situazione sempre delicata per le squadre senesi impegnate nel girone C del campionato di Promozione: a parte la Chiantigiana, quinta e con prospettive più che buone di entrare nei play-off, le altre quattro formazioni sono tutte, chi più chi meno, lì a soffrire! Gli amaranto di Gaiole sono chiamati domani a giocare in casa del Torrenieri, reduce da quattro pareggi nelle ultime quattro gare: i biancorossi sono quindi imbattuti nel 2024, ma con un punto a partita purtroppo si va poco lontani. Per il Torrita sarà una domenica di fuoco: ospita infatti quell’Affrico che finora ha perso solo una volta! Provarci è un diritto, ma il compito è di quelli proibitivi. Anche un punto sarebbe oro colato… A Montalcino e Pienza serve invece una vittoria: i biancoverdi vanno ad Alberoro ed i biancorossi ricevono il Subbiano.

Ci vuole uno scossone che dia nuovi stimoli per salvare una stagione che finora è stata inferiore alle aspettative.

Giuseppe Stefanachi