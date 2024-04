Calcio Promozione. La Lentatese conclude il suo capolavoro: tre reti a Cantù e salto in alto dopo 32 anni

Secondo gli storici l’Eccellenza a Lentate sul Seveso mancava da oltre un trentennio, 32 anni per la precisione. Non diciamo a sorpresa ma sicuramente contro-pronostico (secondo quanto si diceva a settembre…) la Lentatese centra il salto di categoria nel girone A di Promozione più incerto e combattuto degli ultimi tempi in un’ultima giornata meno “spensierata“ della penultima in cui era accaduto davvero di tutto. La squadra di Valente completa il suo capolavoro vincendo nettamente 3-0 sul campo del Castello Città di Cantù e festeggia davanti a tanti suoi tifosi al seguito il salto di categoria. Tutt’altro che scontato alla vigilia del campionato, ma meritatissimo. Le reti di Talpo e Tallarita e un autogol fanno esplodere di gioia l’ambiente rossoblù. Anche perché alle spalle vincono tutte e non si crea così il tanto temuto arrivo ex aequo a tre o a quattro che avrebbe causato calcoli vari di classifiche avulse e quant’altro. L’Universal Solaro arriva terza e giocherà i playoff contro Ispra, mentre nei bassifondi al Ceriano Laghetto basta un pareggio per assicurarsi i playout. Gli uomini di Pepe si giocheranno la permanenza in categoria contro l’Esperia Lomazzo. Nel girone B playoff tutto in “salsa brianzola“ tra Casati Arcore e Speranza Agrate, mentre il Lesmo dovrà difendersi dalla retrocessione opposto al Costamasnaga.

Ro.San.