Calcio promozione. La Settignanese recupera la 13ª

Stasera alle ore 20 si recupera la partita del girone "C" fra la Settignanese e il Montalcino, gara della 13ª giornata non disputata il 10 dicembre scorso. Una sfida che la squadra del tecnico Paolo Milanesi affronta con il morale alle stelle dopo il successo sul Fiesole. Per la formazione è probabile che Milanesi riconfermi lo stesso schieramento con Daddi in porta, con Ceripa, Cocchi e Elisacci nel reparto difensivo, mentre in attacco scontata la riconferma della coppia Marrani-Tofanari. Arbitra Vaggelli di Prato (Giuntoli e Rama).

G. Pul.