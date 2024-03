Calcio promozione. Lentatese al minimo. Ceriano in caduta

Troppo poco il pareggio per la Lentatese contro il Lomazzo, ma anche il punticino conquistato nel recupero di giovedì sera permette ai ragazzi di Valente di mantenere la vetta del girone A di Promozione almeno per una giornata (in attesa dei due recuperi di Ispra che a questo punto, se facesse l’en plein, prenderebbe il largo). Nella sfida di Lentate la squadra di casa conferma il momento non brillantissimo andando sotto nel punteggio alla mezz’ora. Il pareggio arriva solo nella seconda parte della ripresa col solito Tallarita. Il forcing finale non sortisce effetti e per la Lentatese sono due punti pesanti persi in chiave promozione. Si avvicina quindi l’Accademia BMV che supera il Ceriano Laghetto per 3-0.

Ro.San.