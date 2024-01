Calcio Promozione. Lentatese e Solaro. Un derby decisivo

Il girone A di Promozione è ripartito a mille all’ora e domenica vivrà alla seconda giornata uno dei momenti che potrebbe essere già decisivo. Più per la Lentatese che insegue che per l’Universal Solaro, capolista solitaria e vittoriosa all’esordio 3-1 con il Valle Olona. Al giro di boa giallorossi e lentatesi erano appaiati in testa, la sconfitta di misura contro Ispra della squadra rossoblù ha interrotto una striscia di 8 risultati utili di fila propiziando la fuga dell’Universal. Ma domenica a Lentate sul Seveso c’è subito la possibilità di rintuzzare il tentativo con una vittoria. L’Universal dal canto suo è in forma, dopo il mercato di dicembre nonostante l’addio di Milazzo, la squadra è parsa ancora più solida grazie agli arrivi di Lucente e Bigioni (a segno entrambi domenica) che hanno innalzato il tasso di esperienza.

Ro.San.