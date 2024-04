Calcio promozione. Lissone ok con il Costa

Scatto salvezza per l’Ac Lissone nel girone A di Promozione. La vittoria nel recupero disputato mercoledì sera sul neutro di Sovico consegna alla squadra del presidentissimo Paolo Mussi tre punti che potrebbero significare salvezza anticipata tre turni prima della fine. L’ampio margine, in chiave “forbice“, sul Menaggio penultimo e i sei punti sul Lesmo dovrebbero mettere al sicuro per un finale di campionato in tutta tranquillità. Pesa il 3-1 sul Costamasnaga, a tutti gli effetti una diretta concorrente. La doppietta di Matteo Ferrari – che sale a quota 15 al secondo posto nella classifica marcatori – e il sigillo di Pollutri caratterizzano i 90 minuti. I ragazzi di Simone Fossati torneranno in campo domenica sul campo del Grentarcadia che insegue staccato di tre punti.

Ro.San.