Calcio Promozione. Oggi c’è l’anticipo in zona playout. Pienza-Settignanese

La diciassettesima giornata del girone C del campionato di Promozione si apre oggi con un importante anticipo in zona play-out: Pienza-Settignanese è un match assolutamente da vincere per i biancorossi, al momento penultimi con un solo punto di vantaggio sul Lucignano. E’ una di quelle sfide che possono decidere la stagione! Stesso discorso, domani, per Montalcino-Antella, essendo anche i biancoverdi penultimi: l’importante è trovare l’umiltà per lottare con la giusta determinazione per la salvezza. Sempre domani e sempre nella parte bassa della graduatoria, c’è un bel derby Torrita-Torrenieri: i tre punti valgono oro! E per una volta la partitissima del giorno la teniamo per ultima: Grassina-Chiantigiana è una sfida play-off, con gli amaranto reduci da due vittorie interne. Il match di domani può dare una svolta al campionato dei gaiolesi, ma certo per far bene ci vorrà la miglior Chiantigiana.

Giuseppe Stefanachi