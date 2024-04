Calcio Promozione: ore 20,30. Trebbo in viaggio verso Solarolo

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo questa sera, alle 20,30, per la quintultima giornata. Il verdetto più importante è, però, arrivato nell’anticipo del 23 marzo. Grazie al pareggio interno di misura contro la Msp di Giuseppe Brunetti, l’Osteria Grande si è aggiudicata la vittoria nel girone C con ben cinque giornate di anticipo e, grazie a questo successo, il prossimo sarà il primo storico anno in Eccellenza.

Venendo alle sfide di oggi, nella parte sinistra della classifica il Felsina di Riccardo Regno e l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni, ormai fuori dai giochi per un posto ai playoff, se la vedranno rispettivamente in trasferta contro il Fontanelice e contro il pericolante Anzolavino (penultimo e con un piede e mezzo in Prima Categoria) guidato dal nuovo tecnico Luca Longo. Nelle zone calde, il già retrocesso Fossolo di Leopoldo Santaniello farà visita al Casumaro mentre lo Junior Corticella di Fabrice Cavina e il Trebbo di Alessandro Valtorta sono attesi da sfide almeno sulla carta complicate contro la seconda Valsanterno (in casa) e la terza Solarolo (in trasferta).