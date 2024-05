Calcio Promozione. Pienza: premiata una rimonta importante

Il derby senese che valeva il play-out di Promozione tra Pienza e Torrenieri ha sorriso ai padroni di casa, che mantenendo per 120 minuti il punteggio di parità a reti bianche hanno festeggiato in casa, allo stadio comunale ‘Città di Pienza’, la salvezza grazie al miglior piazzamento in regular season. Non è stato facile però perché il Torrenieri ci ha provato fino alla fine, rendendosi pericoloso sia durante i tempi regolamentari che nei supplementari cogliendo anche un legno a Pelliccione battuto. Alla fine però come detto è il Pienza che esulta condannando il Torrenieri alla retrocessione in Prima categoria come aveva fatto al termine del campionato anche il Montalcino. Per il Pienza è stato comunque un premio per una rimonta importante, iniziata a gennaio dopo un girone di andata particolarmente complesso. Agli ordini di Peruzzi sono arrivati giocatori importanti, come il bomber romano Laghigna, giunto in Val d’Orcia grazie alla fondamentale mediazione dell’intermediario Marco Savia, che hanno rivitalizzato un gruppo che poi ha saputo crederci fino in fondo. Per il Torrenieri invece una stagione iniziata male con il rovescio di Grassina (finì 8-0 lo scorso 17 settembre) e finita con una retrocessione amarissima.