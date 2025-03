Calcio Promozione. Pienza sulla strada di Pontassieve. Vai Chiantigiana!

Penultimo turno nel girone C di Promozione domani con fischio d’inizio alle 15,30. Il Pienza dopo il ko nel recupero della 27esima giornata contro il San Piero a Sieve cerca punti in casa del Pontassieve per certificare matematicamente una salvezza ormai davvero vicinissima. Arbitra in provincia di Firenze Bianchi di Lucca (Mongelli – Petri).

Si gioca ancora di più la Chiantigiana che è in striscia positiva di risultati e prestazioni ma è attesa a Firenze da una gara molto difficile contro una Settignanese che come il Pienza cerca la matematica salvezza e che vorrà tenere a debita distanza proprio gli amaranto di mister Zanelli. A Coverciano dirigine il match Magherini di Prato insieme a Furiesi e Mohamed.

Infine il Torrita già retrocesso dopo una annata complicatissima con cinque allenatori che si sono alternati sulla panchina biancoazzurra. L’ultimo match casalingo per Sacco e compagni è contro il Casentino (arbitra D’Orsi di Pisa con Gentili e Abdulkadir). Il match ha poco da dire anche per gli avversari che sono certi del secondo posto dietro alla Sansovino che mercoledì scorso ha vinto il girone grazie al pari casalingo contro il Luco.