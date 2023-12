Calcio: Promozione. Pietrasanta in casa cerca il riscatto

Riscattarsi subito dopo la brutta sconfitta in Garfagnana (quel 2-0 col Castelnuovo ha lasciato il segno, interrompendo la striscia positiva che durava da 6 gare con 3 pari e 3 vittorie) e riprendere il cammino che porta ai playoff. Questo l’obiettivo del Pietrasanta che oggi, ancora sul sintetico del “Pedonese“ a Marina, ospita il Viaccia. Dirigerà l’incontro il fischietto livornese Giampiero Marongiu, coadiuvato dagli assistenti di linea pisani Giacomo Pieve e Niccolò Ferrini. "Col Viaccia dobbiamo vincere, senza se e senza ma – dice l’allenatore blues Massimiliano Bucci – devo ancora valutare alcune situazioni poiché abbiamo Genovali alle prese con un problema all’adduttore. La buona notizia è che molto probabilmente recuperiamo Pinelli dopo i problemi alla mano. Ed è recuperato a pieno pure Togneri". I dubbi di formazione sono quindi in difesa dove giocheranno due fra Genovali (se sta bene lui è il titolare inamovibile), Togneri e Laucci. In mediana si rivedrà dal primo minuto Bondielli.

Sabato prossimo invece il recupero della 10ª giornata Pietrasanta-Dicomano non si sa ancora se si giocherà di nuovo al “Pedonese“ o finalmente allo stadio Comunale “XIX Settembre“ (comunque oramai pronto, al massimo per l’inizio del 2024).

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Mariani; 2 Szabo, 5 Genovali, 6 Togneri (Laucci), 3 Bonuccelli (2003); 8 Bondielli, 4 Ghelardoni, 7 Sessa (2006); 10 Vettori; 9 Mengali, 11 Falorni.