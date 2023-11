Calcio - promozione. Pieve, Compagnone: "Altre le sfide cruciali»

"Poco da rimproverare ai ragazzi, abbiamo incontrato un avversario più forte ed abbiamo perso". Queste le prime parole dell’allenatore del Pieve Fosciana, Daniele Compagnone dopo la sconfitta di Larciano: uno stop che poteva essere messo in preventivo. "La Larcianese ha approcciato meglio la partita – puntualizza il trainer – ; già nel primo tempo eravamo sotto per due gol. Nella ripresa c’è stata una reazione, volenterosa ma sterile. E’ mancata la scintilla giusta per riaprire la gara. Sono altre le sfide da vincere? Direi che dobbiamo iniziare a risalire partendo dal match di sabato prossimo, quando, a Pieve Fosciana, arriverà l’Alleanza Giovanile: uno scontro diretto che non dobbiamo assolutamente fallire per rimanere aggrappati alla zona-salvezza, nonostante qualche infortunio e alcune assenze. Non abbiamo alternative: chi scende in campo dovrà dare tutto per centrare la prima vittoria stagionale". Aria dunque da ultima spiaggia, del resto la classifica parla chiaro: biancorossi ultimi con appena 2 punti, pratesi penultimi a 4.

Flav. Berl.