CALCIO - PROMOZIONE. Pieve Fosciana: Compagnone a rischio

Situazione sempre più preoccupante per il Pieve Fosciana, di nuovo sconfitto e ultimo in classifica. Di solito, in questi casi, a pagare è l’allenatore, anche se l’organico biancorosso ha limiti evidenti e fare punti diventa impresa ardua. "Niente da fare, è la terza partita che perdiamo di misura; prendiamo gol su palla inattiva e, una volta sotto, non riusciamo a recuperare. Purtroppo ci manca lucidità e concretezza – ammette il trainer Daniele Compagnone che rischia l’esonero – . La situazione è molto difficile, alcuni ragazzi non sono in condizione, altri hanno limiti tecnici e siamo qui a commentare l’ennesima sconfitta. La società farà le sue valutazioni e deciderà cosa fare; personalmente ci ho sempre messo e ci metto tutto me stesso per impostare al meglio le gare e cercare di fare risultato, ma così è dura". Parole che sembrano un passo d’addio per il giovane trainer garfagnino, pure espulso al 93’ per proteste, a chiudere una domenica da dimenticare. La palla passa, ora, alla dirigenza; nelle prossime ore sono attese decisioni importanti.

Flav. Berl.