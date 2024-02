CALCIO - PROMOZIONE. Pieve Fosciana pareggia ma reclama un rigore

PIEVE FOSCIANA

0

LUCO

0

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Giunta, Da Prato, Matteoni, Pietrazzini, Ghilarducci (61’ Telloli), Turri, Pugliese (85’ Bonini), Rocco (75’ Valdrighi), Bertellotti. All.: Martinelli.

LUCO: Rizzo, Ceragioli, Maruccelli, Aliah, Cirello, Guzzigoli, Urzetta (46’ Carretta), Gianteroddi (76’ Aliverti), Trota, Parilli, Del Re (65’ Maenza). All.: Bellini.

Arbitro: Giusti di Livorno.

PIEVE FOSCIANA - Buon pari interno del Pieve Fosciana che fa un piccolo passo avanti, pur rimanendo da solo all’ultimo posto. Gara intensa e molto equilibrata quella contro il Luco, tattica e povera di emozioni per lunghi tratti. Gli unici sussulti un’occasione di Rocco su azione d’angolo e le proteste biancorosse per un sospetto tocco di mano in area che poteva essere sanzionato con il calcio di rigore.

La squadra di Daniele Martinelli è, comunque, apparsa più viva e attenta rispetto ad altre circostanze, palesando discreti progressi che fanno ben sperare in ottica futura.

Flavio Berlingacci