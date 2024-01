CALCIO - PROMOZIONE. Pieve Fosciana spreca. E subisce il ribaltone

CASALGUIDI

2

PIEVE FOSCIANA

1

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Tesi, Cappellini, Campionini, Venturi, Ceccarelli, An. Bonfanti, Mallardo, Paccagnini, Dani. (A disp.: Niccolini, Robusto, Ghimenti, Gaggioli, Sellaroli, Puccianti, Al. Bonfanti, Spadi, Magazzini). All.: Benesperi.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Giunta, Pieroni, Matteoni, Pietrazzini, Lucchesi, Ghilarducci, Rocco, Valdrighi, Bertellotti. (A disp.: Melani, Cavani, Tardelli, Biagioni, Telloli, Da Prato, Turri, Orsetti, Pugliese). All.: Martinelli.

Arbitro: Cravini di Livorno.

Reti: 32’ Bertellotti, 70’ Mallardo, 85’ Ghimenti.

CASALGUIDI - Una rete di Bertellotti, messa a segno nel primo tempo, non è bastata al Pieve Fosciana: nell’ultimo quarto d’ora del match i padroni di casa hanno ribaltato il risultato. Gli uomini di Martinelli avevano accarezzato anche l’idea di vincere, dopo il vantaggio iniziale, se non altro sino all’ultimo scorcio di gara. E, per sperare di salvarsi, dovranno ripartire a macinare punti sin dalla gara interna del prossimo fine settimana con il Luco.

G. F.