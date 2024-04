CALCIO - PROMOZIONE. Pieve Fosciana travolto dal San Marco Avenza

SAN MARCO AVENZA

6

PIEVE FOSCIANA

3

S.MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi (94’ Pasquini), Della Pina, Cucurnia, Orlandi, Aliboni, Conti, Dell’Amico, Donati (46’ Shqypi), Smecca (92’ Guidi), Doretti. (A disp.: Tognoni, Granai, Mbaye, Santini, Dioussé, Franzoni). All.: Alessi.

PIEVE FOSCIANA: Velani, Nelli (85’ Biagioni), Telloni, A. Orsetti, Matteoni (70’ Pietrazzini), Pieroni, Lucchesi, Turri I, Bonini (80’ Tardelli), Bertelloni, Giunta (68’ Turri II). (A disp.: Regoli, Cavani, G. Orsetti, Satti). All.: Cecchi.

Arbitro: Fracassi di Pisa.

Reti: 6’ Doretti; 21’ e 55’ Smecca; 28’ Della Pina; 37’ e 44’ Donati; 57’, 66’ e 69’ Bertelloni.

AVENZA - Primi 45’ da dimenticare per il Pieve. Il S.Marco sblocca al 6’ con Doretti in rovesciata e poi dilaga, trovando praterie in contropiede. Al 21’ segna Smecca lanciato davanti al portiere; al 28’ Della Pina in diagonale. Al 37’ Donati a porta vuota e al 44’. Nella ripresa al 10’ Smecca fa 6 a 0. Poi il Pieve ha una reazione d’orgoglio e nel giro di 10’ dimezza lo svantaggio con una tripletta di Bertelloni: dal limite, grazie ad una deviazione e da posizione defilata.

G. B.