Calcio promozione. Play off Sansovino-Grassina. La finale si giocherà a Figline Lo stadio "Goffredo Del Buffa" di Figline Valdarno ospiterà la finale play off tra Sansovino e Grassina per determinare la squadra che giungerà seconda nel girone C di Promozione e avrà la possibilità di accedere agli spareggi per la promozione in Eccellenza. Grassina ha superato il Montagnano in semifinale per raggiungere questa fase decisiva.