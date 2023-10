CALCIO - PROMOZIONE. Pucci: "Castelnuovo leggerino a metà campo». Domani turno di sosta per i gialloblu

Il Castelnuovo gioca discretamente, passa in vantaggio, ma, poi, si fa riprendere e superare. Sono già due domeniche consecutive che succede. "Il problema, a mio avviso – commenta il team manager e accompagnatore ufficiale Pierpaolo Pucci – è il centrocampo, dove siamo leggerini e, quando manca Gigi Grassi, non c’è nessuno a dirigere l’orchestra. Purtroppo il guaio muscolare di Grassi continua a protrarsi nel tempo, basti pensare che, in pratica, ci manca dalla terza giornata, anche se, poi, ha fatto due ingressi nel secondo tempo, fra l’altro segnando il gol della vittoria contro il San Marco".

"Il Lampo Meridien – continua Pucci, una vita nel calcio, prima come buon giocatore e poi prezioso dirigente e collaboratore, da molti anni a Castelnuovo – è una squadra forte ed esperta e ha saputo imbrigliare i nostri tentativi e poi segnare due gol. Sul primo di Maiorana, niente da dire; ma, sul secondo, abbiamo le nostre colpe. Su un angolo basso, il pallone doveva essere preso dai nostri difensori e, invece, è passato tra una selva di gambe, fino ad arrivare a Massaro nell’area piccola".

Ora il Castelnuovo auspica che sia pronto presto il "Nardini" con il nuovo sintetico, sia per le partite che per gli allenamenti. Ad esempio, stasera, i gialloblu si alleneranno, dalle 19.30, in poi sul campo di Saltocchio, prima occupato da squadre rossonere, con evidente disagio sia per l’ora che per la lontananza. Non giocherà, però, domani: turno di sosta per i gialloblu.

D. Mag.