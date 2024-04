Calcio Promozione. Rabbia Montalcino. Soltanto un pari con la Settignanese

MONTALCINO

1

SETTIGNANESE

1

MONTALCINO: Cicino, Gugliotta, Berardi, De Iorio Fr., Bonsi, Mattii, Ciolli, Scali, Girolami, D Aniello F., Vichi.

Panchina: Trapassi, Lachi, De Iorio Fe., Layani, Pittalis, Tozzato, Pecci, Pierangioli, Spada. Allenatore Cinelli.

SETTIGNANESE: Daddi, Ceripa, Corri, Monetti, Cocchi, Elisacci, Galeazzo, Barbetti, Marrani, Privitera, Tofanari.

Panchina: Zambri, Silli, Conti R., Vecchi, Capanni, Marchetti, Giustarini, Fani, Paggetti. Allenatore Milanesi

Arbitro Iglio di Pistoia.

Reti: 5’ (rig.) Tofanari, 27’ Girolami.

MONTALCINO – Non riesce a battere la Settignanese il Montalcino che torna penultimo, approfittando del ko del Lucignano, ma deve comunque sperare in un filotto di vittorie per centrare i playout. L’inizio dei senesi è subito in salita visto che al 5’ i fiorentini passano grazie al rigore di Tofanari.

Il pari arriva circa venuti minuti dopo con Girolami. Il forcing per centrare i tre punti non porta però al gol.