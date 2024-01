Calcio Promozione. Rammarico Pienza a casa Antella

ANTELLA 99

1

PIENZA

1

ANTELLA 99: Vadi, Cipriani, Manetti Sac., Lanotte, Biondi, Rossi, Aprea, Castiglione, Santucci, Merciai, Manetti Sam..

Panchina: Ugolini, Pacini Al., Liguori, Kortz, Bisaccia E., Mignani, Tacconi, Tumminaro. Allenatore Morandi.

PIENZA: Pelliccione, Bianciardi, Bonari, Magnanensi, Peruzzi, Ortiz Banquez, Veliz Coccolo, Camillucci, Palmisani, Cossa, Rosati.

Panchina: Biagiotti, Barbieri, Da Frassini, Esposito, Marzocchi, Pinsuti, Battistelli, Scaccia, Guerra. Allenatore Pacini.

Arbitro Marongiu di Livorno.

Reti: 15’ Veliz Coccolo, 86’ Santucci.

BAGNO A RIPOLI – Il Pienza va vicinissimo all’impresa in casa dell’Antella, quarta forza del girone C di Promozione. La formazione di Pacini parte forte e passa al quarto d’ora grazie ad uno dei suoi giocatori di maggiore qualità, Veliz Coccolo, che batte Vada per l’1-0. Il resto del match è equilibrato ma quando sembra ormai vicino il traguardo i padroni di casa pareggiano con Santucci che trafigge Pelliccione per il definitivo 1-1.