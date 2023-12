Calcio promozione. Real Cerretese a Viareggio per sognare

Prima contro seconda con appena un punto a separarle in classifica. Tutte le attenzioni del recupero della 10ª giornata del girone A di Promozione, rinviata lo scorso 5 novembre a causa dell’alluvione che colpì la Toscana, sono proiettate allo Sport Center di Viareggio (fischio d’inizio domani alle 14.30), dove la capolista imbattuta bianconera riceve la Real Cerretese, miglior attacco e difesa meno perforata del girone. Sulla carta, insomma, un duello stellare che la squadra di mister Petroni dovrà però affrontare senza il suo bomber: Bouhafa è infatti squalificato dopo l’espulsione rimediata a Larciano domenica scorsa. Nel raggruppamento B, invece, seconda trasferta complicata per i Montelupo, tanto dal punto di vista logistico quanto sotto l’aspetto tecnico. Dopo Guardistallo, dove ha perso 3-0 con il Colli Marittimi, domani alle 14.30 gli amaranto saranno infatti di scena a Grosseto contro il Belvedere, terza forza del campionato. In casa i maremmani hanno subito solo 4 reti e nelle ultime 8 giornate viaggiano ad una media di oltre 2 reti a partita.