Calcio Promozione. Real Cerretese, derby insidioso e al Castellani il Montelupo va all’assalto del Saline

Impegni casalinghi in questo weekend sia per Real Cerretese che Montelupo, le due squadre del circondario che disputano il campionato di Promozione. Partiamo dai ’medicei’, che per la 21esima giornata del girone A ospiteranno domani alle 15 al Palatresi la Lampo Meridien. Un derby con importanti risvolti anche ai fini della classifica. Dopo il pari a reti bianche di sabato scorso nello scontro al vertice di Pontremoli, infatti, i biancoverdi puntano a ritrovare la vittoria per proseguire il testa a testa con i lunigianesi e la capolista Viareggio. Gli ospiti, sconfitti in entrambi i precedenti stagionali tra campionato e coppa, sono invece in cerca di punti play-off. Per l’occasione mister Petroni dovrebbe avere tutti a disposizione. Per quanto riguarda il girone B, giunto alla 19esima giornata (ma sempre quarta di ritorno), invece il Montelupo torna domani alle 15 al Castellani per ricevere il Saline in uno scontro diretto. Con i suoi 29 punti, infatti, la compagine di Volterra è quarta in classifica con 4 lunghezze di vantaggio sugli amaranto, che sono ancora imbattuti in questo 2024 (2 vittorie ed altrettanti pareggi). Soprattutto Lensi e compagni, dopo la sosta per le festività natalizie non hanno ancora subito gol: 380 minuti di porta inviolata. Anche il Saline, comunque, dopo 4 sconfitte consecutive a cavallo della pausa invernale, si è ripreso nelle ultime 3 uscite collezionando 2 successi e un pareggio. Mister Lucchesi dovrà ancora fare i conti con alcuni elementi non al meglio della condizione, ma può contare su un ritrovato entusiasmo collettivo.