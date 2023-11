Calcio Promozione. Riflettori puntati su Torrenieri. Arriva il Montalcino

Si giocano tutte domani le partite del girone C del campionato di Promozione: occhi puntati, ovviamente, sul derby Torrenieri-Montalcino (si disputerà a Ponte d’Arbia), dove la piccola frazione per il secondo anno consecutivo guarda (almeno per ora) dall’alto in basso il capoluogo comunale.

I tre punti, motivi di campanile a parte, sono essenziali per entrambe le squadre! La Chiantigiana va a Lucignano, dove ha la grossa occasione di salire ulteriormente in classifica. Gli altri due confronti riguardano la zona della bassa classifica: in Casentino Academy-Pienza e in Torrita-Fiesole sono infatti in palio punti indispensabili per non cadere nelle pericolose sabbie mobili dell’area play-out. Sia chiaro tuttavia un concetto: tra zona play-off e zona play-out ci sono appena quattro punti di distanza. Chi oggi sembra lottare per la salvezza, con tre vittorie volerebbe nell’alta classifica… Giuseppe Stefanachi