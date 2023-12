Calcio Promozione. San Venanzo, il ’Rellini’ ha il campo sintetico

SAN VENANZO – Il nuovo campo in sintetico al "Pambianco" di San Venanzo è realtà. E fra poco porterà il nome di chi, da lassù, sarà il primo a godersi gli allenamenti della prima squadra, che quest’anno spera possa salire in Eccellenza, dei piccoli del paese che lì tireranno i primi calci al pallone e dei suoi amici che l’avrebbero voluto in campo insieme a lui gridando "A pelle ragà, a pelle". A partire dal presidente Giordano Servoli, passando per il ds Giorgio Pambianco e il suo crociato che fa le bizze. E chissà se Umberto Bicchieraro anche si ricorderà come si fa gol e se Michele Vescovo sarà meglio da arbitro o da portiere, con la sorella Agnese a narrare le gesta della generazione d’oro di San Venanzo. Un taglio del nastro, non senza qualche lacrima, avvenuto alla presenza degli amici di sempre e delle istituzioni, dal sindaco Marsilio Marinelli al presidente del Comitato Regionale Umbro della Lnd Luigi Repace. Presente anche il presidente del Terni Fc Antonio Cardona che ha collaborato nella messa in posa del sintetico "al servizio della comunità" come ha più volte ricordato il presidente Servoli e il patron David Ricci, primo motore di ogni iniziativa nel segno dei colori biancazzurri. E allora benvenuti al nuovo "Gabriele Rellini" di San Venanzo.