Calcio Promozione. Segna Milanesi. La Chiantigiana pareggia al 90’

SETTIGNANESE

1

CHIANTIGIANA

1

SETTIGNANESE: Daddi, Corri, Ceripa, Monetti, Silli, Elisacci, Galeazzo, Barbetti, Marrani (86’ Paggetti), Privitera (76’ Conti), Tofanari (70’ Fani).

Panchina: Benvenuti, Cocchi, Marchetti, Giustarini, Milanesi, Gomez. Allenatore Milanesi.

CHIANTIGIANA: Baldi, Verdiani, Pisaneschi, Posarelli, Batoni (82’ Redditi), Lellis, Minucci (70’ Lombardini), Marchi, Del Sante, Milanesi, Machuca (76’ Longo).

Panchina: Bartalini, Dainelli, Pallanti, Tosi, Calonaci. Allenatore Molfese.

Arbitro Schinco di Arezzo.

Reti: 71’ Marrani, 90’ Milanesi.

FIRENZE – Pareggio acciuffato al 90’ ma con merito da parte di una Chiantigiana anche nella circostanza costretta a rinunciare a molti titolari e comunque capace di uscire imbattuta da un insidioso rettangolo di gioco. Tutto nella ripresa. Marrani al 71’ porta in vantaggio i padroni di casa, ma proprio al 90’, prima del tempo di recupero, provvede Milanesi a far esultare il team allenato da Paolo Molfese per il definitivo verdetto di 1-1.