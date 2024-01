Calcio Promozione. Settimello, sogno salvezza. Terzo risultato utile di fila

All’indomani del successo sul campo del Viaccia, in casa del Settimello c’è soddisfazione per questo terzo risultato utile consecutivo centrato dalla squadra del tecnico Francesco Giannini. Un Settimello che dopo la sconfitta con la Lunigiana Pontremolese, ha compiuto un bel salto di qualità, anche grazie agli ultimi arrivi di mercato, risalendo al quart’ultimo posto in classifica del girone A, ad un passo dalla linea di galleggiamento.

Il girone di ritorno è iniziato positivamente per questa matricola del campionato. "E’ una vittoria importante, il terzo risultato utile – afferma soddisfatto il tecnico del Settimello Giannini –. Ho detto in settimana ai ragazzi che non bisogna guardare a quello che si è fatto la volta prima, ma cercare di ottenere il massimo anche nella gara dopo per arrivare quanto prima all’obiettivo salvezza".

La crescita della squadra è dovuta anche agli arrivi dal mercato o a qualche segreto? "Non c’è nessun segreto dietro a questo momento. Abbiamo solo effettuato delle correzioni in difesa, centrocampo e attacco. I tifosi si aspettavano una risposta importante da parte della squadra che c’è stata. Domenica arriva il Pieve Fosciana, fanalino di coda; partita difficile che non dovrà essere assolutamente sottovalutata".

Giovanni Puleri