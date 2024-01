Calcio Promozione. Si impone l’Antella. Rabbia Montalcino contro l’arbitro

MONTALCINO

0

ANTELLA

2

MONTALCINO: Cicino, Mattii, (60’ Vichi), Ciolli, Palumbo, Bonsi, Pittalis (87’ Pecci), Gugliotta (64’ Scali), De Iorio Francesco, Acatullo (60’ Girolami), Layani, D’ Aniello. Allenatore Francini.

ANTELLA: Vadi, Grattarola, Manetti, La Notte, Mignani (56’ Rossi), Biondi, Manetti (64’ Santucci), Castiglione, Aprea (75’ Tacconi), Merciai, Aiello (81’ Liquori). Allenatore Morandi.

Arbitro Magherini di Prato.

Reti: 30’ Mignani, 92’ Castiglione.

MONTALCINO – Il protagonista assoluto della gara è stato l’arbitro. La sua condotta di gara ha praticamente segato le gambe al Montalcino. Al43’ D’Aniello viene steso in area ma ammonito per simulazione. Nella ripresa lo stesso D’Aniello va a terra in un normale contatto di gioco e Magherini estrae il secondo giallo ed il rosso scatenando le proteste di pubblico, giocatori e panchina. I due gol dell’Antella: il primo al 30’ con Mignani che devia in porta un tiro dalla bandierina e il secondo al 92’, realizzato da Castiglione.

Andrea Falciani