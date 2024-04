Calcio Promozione. Solaro attende Ispra ai playoff

La Promozione si ferma un week-end e poi comincia la sarabanda di playoff e playout. Nel girone A è giunta terza l’Universal Solaro che godrà del vantaggio del fattore campo e sfiderà sabato prossimo in una gara secca in casa l’Ispra (orario d’inizio con ogni probabilità alle 20). Chiudono entrambe a 55 punti ma per effetto della migliore differenza reti è la squadra di Broccanello ad avere il vantaggio del campo e del passaggio del turno in caso di parità. Il direttore sportivo dei giallorossi Luca Volpi la vede così: "A questo punto della stagione una vale l’altra. La nostra e quella tra Accademia e Besnatese sono due belle semifinali tra quattro squadre che meritano". "Complimenti alla Lentatese che ha meritato la vittoria - aggiunge - da parte nostra un po’ di rammarico c’è. Paghiamo squalifiche e infortuni e una scarsa vena offensiva mentre dietro le cose sono andate meglio con la difesa meno battuta del torneo".

Ro.San.