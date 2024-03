Calcio Promozione. Solaro ko rischia. La Base è tranquilla

Si è concluso il programma di anticipi di Promozione della 30esima giornata. Nel girone A rischia di dire addio ai sogni di gloria l’Universal Solaro che perde 2-1 a Canegrate. Per i giallorossi c’è l’ultimissima spiaggia domani a Vanzaghello contro la capolista Accademia BMV. Nel girone B festeggia la Concorezzese (2-1) che fa tutto nei primi 10 minuti contro la Manara. Pesantissimo in chiave playout il ko interno del Biassono (1-3) contro la diretta concorrente Grentarcadia, come lo è stato quello del Lesmo (1-2) con la Vibe Ronchese. Anche l’Ac Lissone capitola (ko a Cavenago 2-0) con otto squadre in quattro punti tutte e rischio. Intanto questo pomeriggio si gioca un anticipo di Eccellenza; a Seveso la Base di mister Varaldi (foto) “tranquilla” ospita la Vergiatese alle 14.30.

Ro.San.