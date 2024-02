Calcio Promozione. Subbiano spietato. Il Pienza sventola bandiera bianca

PIENZA

1

SUBBIANO

3

PIENZA: Pelliccione, Da Frassini, Bonari, Battistelli, Peruzzi, Guerra, Esposito, Camillucci, Palmisani, Cossa, Veliz Coccolo.

Panchina: Biagiotti, Marzocchi, Pinsuti, Ortiz Banquez, Magnanensi, Ciolfi, Bianciardi, Rosati, Scaccia. Allenatore Peruzzi.

SUBBIANO: Lancini, Parati, Orlandini, Giustini, Sereni, Bidini, Nocentini, Marmorini, De Simone, Cappelli, Falsini.

Panchina: Bulgarelli, Poponcini, Galeotti, Bonchi, Panzieri, Salvi, Amedei, Matteini, Chianini. Allenatore Giusti.

Arbitro Galla di Pistoia.

Reti: 5’ Falsini, 31’ Cappelli, 36’ Bonari, 87’ Panzieri.

PIENZA – Sconfitta casalinga per il Pienza che cede al Subbiano. Aretini avanti già al 5’ con Falsini. Col Pienza proteso in avanti arriva il raddoppio ospite, stavolta a firma di Cappelli bravo a battere Pelliccione. La formazione di Peruzzi torna in gara prima dell’intervallo grazie al gol di Bonari e gioca una ripresa generosa alla ricerca del pari che però non è sufficiente. Panzieri chiude i giochi nel finale.