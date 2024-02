Calcio Promozione. Tarros Sarzanese cerca tre punti col Vallescrivia. Seconda, derby alla Pieve

Due anticipi in programma oggi nei campionati dilettantistici di calcio. In Promozione la Tarros Sarzanese affronta alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana il Vallescrivia, arbitra Sandri di Spezia Maria Greta Repetto di Chiavari e Penasso di Albenga. I rossoneri di Simone Calise cercheranno la vittoria per togliersi dalla zona play-out, gli ospiti sono sesti a sole due lunghezze dal terzo posto che vale i play-off. In Seconda categoria oggi al ‘Pieroni’ in programma la sfida Speziasportale e Calcio Popolare Spezia, un derby cittadino fra squadre di bassa classifica. Calcio d’inizio alle 18, arbitra Coccoluto di Spezia.

P.G.