Calcio Promozione. Tonfo Montalcino!. Crolla a Grassina e rischia grosso

GRASSINA

3

MONTALCINO

1

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Mazzoni, Alfarano, Tomberli, Travagli, Pierattini, Caschetto, Baccini, Simoni, Dini.

Panchina: Colcelli, Rossi Lottini Di., Meacci, Magnolfi, Natale, Fabiani, Bambi, Biondi, Romanelli. Allenatore Cellini.

MONTALCINO: Trapassi, De Iorio Fe., Ciolli, Palumbo, Bonsi, Trombesi, Scali, De Iorio Fr., Girolami, D Aniello F., Vichi.

Panchina: Cicino, Pecci, Matteini, Layani, Tozzato, Gugliotta, Mattii, Berardi, Pierangioli. Allenatore Cinelli.

Arbitro Nafra di Valdarno.

Reti: 28’ De Iorio Fr., 43’ Caschetto, 72’ Mazzoni, 73’ Dini.

GRASSINA – Il Montalcino crolla in casa del Grassina e vede complicarsi la lotta per evitare l’ultimo posto. Al vantaggio senese di De Iorio nel finale di tempo arriva la risposta di Caschetto. Nella ripresa la gara equilibrata ma sono i padroni di casa a passare con Mazzoni che batte Trapassi. Un minuto dopo segna anche Dini per il 3-1 finale e la squadra di Cinelli non riesce ad tornare in gara.