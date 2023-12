Calcio Promozione. Torrita da applausi. Sacco-gol piega l’ostico Grassina

TORRITA

1

GRASSINA

0

TORRITA: Bettoni, Rossi, Miele, Leti, Frijio, Persiani, Bartoli, Pigazzini, Sacco, Danieli Vaz, Doka.

Panchina: Bettarini, Nigi, Balliu, Sinopoli, Pazzaglia, Doda, El Bassraoui, Bianconi, Mancini. Allenatore Caporali.

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Mazzoni, Pierattini, Tomberli, Travagli, Natale, Alfarano, Baccini, Simoni, Manecchi.

Panchina: Balli, Salvini, Rossi Lottini Di., Meacci, Magnolfi, Senthilkumar, Romanelli, Bambi, Dini. Allenatore Cellini.

Arbitro Calise di Piombino.

Rete: 45’ Sacco.

TORRITA – Bella affermazione del Torrita che batte la seconda della classe Grassina grazie ad una prestazione gagliarda e senza sbavature. La formazione di mister Caporali gioca un bella prima frazione e passa grazie al guizzo di Sacco proprio allo scadere del tempo. Nella ripresa quella di Cellini, sicuramente tra le più accreditate per tornare in Eccellenza, tenta il tutto per tutto per pareggiare ma trova in Bettoni un muro.