Calcio Promozione. Torrita e Pienza vincono fuori. Beffa Chiantigiana

Nel turno di recupero della Promozione, Torrita e Pienza si rendono protagoniste di colpi in trasferta. La Chiantigiana ha sognato a sua volta l’impresa a carico della capolista Affrico che però è riuscita a rimontare dal 3-1 e a chiudere in parità il match, 3-3, a Gaiole in Chianti. Il Torrenieri non è riuscito ad arginare il Sansovino, uno dei team più in vista del raggruppamento: finisce 2-0 a Monte San Savino. Tornando alle affermazioni, la prodezza in extremis di Brent Doka ha permesso al Torrita, ora a 20 punti di espugnare il terreno dell’Antella ‘99, formazione di ottima caratura. Vittoria importante per il collettivo. Benissimo anche il Pienza, che sigla un buon uno-due nelle battute iniziali del confronto, subisce il ritorno dei padroni di casa, Fiesole, ma poi porta a casa tre punti di pregio grazie al 2-1 finale salendo a quota 13 nel girone C di Promozione. Esercita il proprio predominio contro la leader del campionato, la Chiantigiana, portandosi prima sul 2-0, grazie alla doppietta di Del Sante, e poi sul 3-1, per merito della firma di Conforti (che ha colpito anche una traversa su punizione), dopo la riduzione delle distanze da parte degli ospiti. Ma nel finale ecco la doppietta di Di Gaudio, entrato a gara in corso, a stabilire il verdetto di parità in una sfida nella quale la Chiantigiana, ora a 19 in classifica, avrebbe senz’altro meritato l’intera posta. Un pareggio da sottoscrivere alla vigilia, considerati sia il valore degli avversari sia le assenze pesanti con le quali si doveva confrontare mister Molfese. Poi invece ha prevalso il rammarico. Buona prestazione, comunque, per la Chiantigiana di fronte a una leader che ha dimostrato di possedere le proverbiali sette vite. Niente da fare per il Torrenieri, che resta a 16 punti in graduatoria, nella sfida esterna con una terza forza Sansovino nell’occasione più concreta.