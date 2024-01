Calcio Promozione. Torrita e Torrenieri non si fanno male. Trionfano le difese

TORRITA

0

TORRENIERI

0

TORRITA: Bettoni, Rossi, Miele, Pigazzini, Frijio, Redi, Bartoli, Marzi, Sacco, Conteh, El Bassraoui.

Panchina: Bettarini, Doka Br., Nigi, Sinopoli, Pazzaglia, Doda, Danieli Vaz, Leti, Mancini. Allenatore Caporali.

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Bechi, Di Marco M., Cruciani, Sarri, Lorenzetti Eu., Cerbone A., Venuto, Ventrone Th., Rivituso.

Panchina: Heylen, Martinez, Tozzi Fed., Vannini, Migliorini, Ventrone Ti., D Aniello M., Di Marco G., Lorenzetti Ed.. Allenatore Ciacci.

Arbitro Carnevali di Prato.

TORRITA DI SIENA – Finisce in parità il derby senese valido per la giornata numero 17 del campionato di Promozione girone C. Una sfida equilibrata e combattuta durante la quale le difese hanno avuto nettamente la meglio sui rispettivi attacchi impauriti dall’importanza della posta in palio. Per entrambe le formazioni continua la lotta per evitare i playout, con il Torrenieri al momento che occupa il dodicesimo posto a -2 dallo stesso Torrita.