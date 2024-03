Calcio Promozione. Tra Montalcino e Torrenieri un pari nel fango

MONTALCINO

0

TORRENIERI

0

MONTALCINO: Trapassi, De Iorio Fe., Ciolli, Palumbo, Bonsi, Trombesi, Layani, De Iorio Fr., Acatullo, D Aniello F., Vichi.

Panchina: Cicino, Lachi, Matteini, Girolami, Tozzato, Gugliotta, Mattii, Pecci, Spada. Allenatore Cinelli.

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Bechi, Di Marco M., Cruciani, Sarri, Lorenzetti Eu., Rivituso, D Aniello M., Cerbone A., Di Marco G..

Panchina: Lorenzetti Ed., Caro, Bovini, Tozzi Fed., Ventrone Ti., Vannini, Martinez, Castelli, Ventrone Th.. Allenatore Ciacci.

Arbitro Galla di Pistoia.

MONTALCINO – Finisce a reti bianche il derby di ieri, giocato su un campo ai limiti della praticabilità dopo il forte acquazzone che si era abbattuto su Montalcino fino a pochi minuti prima del fischio finale. Nel primo tempo Bonsi per i padroni di casa e Di Marco per gli ospiti ci avevano provato senza fortuna. Nella ripresa succede tutto nel finale. Ciolli mette out di poco con un bel tiro, mentre Bovini coglie la traversa dopo una parata di Trapassi.