Calcio - promozione. Un Castelnuovo a passo di... record

Castelnuovo in zona play-off e società e tifosi contenti. Intanto la bella sorpresa garfagnina è Gianluca Camaiani (foto), classe 2003, viareggino, all’ottavo gol in altrettante partite consecutive con la maglia gialloblu. Prima di lui, il record era di sette reti consecutive, di Edoardo Micchi, sempre in Promozione (2009-’10) sotto la guida del compianto trainer Roberto Fanani. "E’ stata una partita non facile – commenta l’allenatore Pisciotta – , contro una forte Pontremolese. Avevamo preparato bene la gara e la risposta in campo dei ragazzi è stata brillante. Sono orgoglioso di allenare un gruppo compatto, che dà tutto". "Un buon risultato – aggiunge il ds Moriconi – e sono contento anche per il bel gioco espresso, oltre che per i tre punti che ci fanno fare un passo avanti verso le zone alte". Infine il presidente Bondi: "10 e lode a tutti!".

Dino Magistrelli