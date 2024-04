CALCIO - PROMOZIONE. Un’altra sconfitta per il Pieve Fosciana

Lampo Meridien

1

Pieve Fosciana

0

LAMPO MERIDIEN: Bartolozzi; Simi, D’Angelo, Mozzanti, Massaro, Del Sorbo, Di Vito (23’ st Dingozi), Aquilante (11’ st Fattorini), Pirone (23’ st Raffi), Maiorana, Chianese (47’ st Bonni). (A disp.: Tirabasso, Boghean, Taverna, Calandra, Del Fa). All.: Magrini.

PIEVE FOSCIANA: Regoli; Nelli, Cavani (32’ st Matteoni), Orsetti, Da Prato (28’ st Tardelli), Pietrazini, Lucchesi, Turri, Bonini (32’ st Giunta), Bertolli, Rocco. All.: Cecchi. (A disp.: Velani, Turri, Orsetti, Pieroni). All.: Cecchi.

Arbitro: Pouye di Pontedera.

Rete: 40’ pt Maiorana.

Note: recupero 1’ e 4’; ammoniti: Aquilante, D’Angelo.

LAMPORECCHIO - Ai "Giardinetti" il Lampo Meridien batte di misura il Pieve Fosciana. La rete che decide la sfida viene segnata da Maiorana al 40’. La squadra allenata da Magrini è scesa in campo con tanta voglia di fare bene e di vincere, per tenere in vita le piccole, ma ancora vive, speranze di poter andare ai play-off. Gli ospiti, invece, non avevano più nulla da chiedere, visto che sono già retrocessi in Prima categoria.

Simone Lo Iacono