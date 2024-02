Calcio Promozione. Viaccia e Maliseti trasferte da brividi

Trasferte da brividi per le due pratesi impegnate nel girone A di Promozione. Il Viaccia, dopo lo scivolone di domenica scorsa contro il San Marco Avenza, oggi alle 15 farà visita alla Lunigiana Pontremolese, seconda in classifica con 41 punti. Una partita delicata, che potrebbe servire ai pratesi per tenersi a distanza di sicurezza dalla zona play out: "Partita difficilissima. Giochiamo contro una grande squadra che ha cambiato allenatore in questa settimana – dicono Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri,allenatore e vice allenatore del Viaccia –. Dopo la pesante sconfitta puntiamo a fare una grande prestazione. Dobbiamo dimostrare a noi stessi che lotteremo fino alla fine in questo campionato". Assenti nelle fila del Viaccia gli squalificati Melani e Tomberli e gli infortunati Ferroni e Bastogi. Trasferta da prendere con le molle anche per il Maliseti Seano, che oggi alle 15 sarà sul campo del San Marco Avenza. Uno scontro diretto salvezza, per cercare di evitare la retrocessione diretta, soprattutto per gli amaranto, penultimi: "Giocheremo contro un avversario che ha cambiato marcia rispetto al girone di andata e si è mossa bene nel mercato di riparazione – commenta Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti –. Proveremo a strappare punti malgrado le tante assenze". Rispetto a domenica recuperato Llana,ancora assenti Silva Reis, Siqueri, Peschi, Gori e Benvenuti.