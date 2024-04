Calcio Promozione. Vittoria e salvezza. Il Montelupo sorride. Decide Alicontri

montelupo

2

colli marittimi

1

MONTELUPO: Lensi, Tremolanti, Cupo, Brogi (70’ Corsinovi), Alicontri, Bruno (46’ Cintelli, 60’ Cerrini), Marrazzo, Ulivieri (90’ Piochi), Anedda, Ndaw (80’ Garunja), Gueye. All. Lucchesi.

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., Buselli, Ciampi, Campisi, Zoppi, Milano, Pellegrini, Remelli. All. Verdiani.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 19’ Ulivieri; 70’ Milano; 86’ Alicontri.

MONTELUPO – Vittoria e aggancio e salvezza in cassaforte per il Montelupo. Amaranto avanti al 19’ grazie ad Ulivieri, che supera Berrugi con un rasoterra angolato dai venti metri. Pareggia il Colli Marittimi a metà ripresa con Milano, bravo a sfruttare un corto rinvio della difesa locale per battere Lensi con un diagonale di sinistro. All’86’ poi ci pensa Alicontri a regalare ai suoi, dopo 5 ko di fila, la sospirata vittoria della tranquillità su cross di Tremolanti al termine di un’azione tutta di prima.