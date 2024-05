Calcio Pulcini 2014. Il Memorial Barlacchi alla Fortis. Premio speciale a Biscardi (Sales)

La squadra della Fortis Juventus vincendo 1-0 con l’Albereta si è aggiudicata l’8ª edizione del Memorial "Massimo Barlacchi", manifestazione giovanile riservata alla categoria Pulcini anno 2014. Nelle altre sfide con le altre squadre finaliste del gruppo Platinum, la Fortis del tecnico Tommaso Razzolini, aveva vinto sul Figline (1-0) e Bagno a Ripoli (1-0). Tanti i riconoscimenti assegnati, in particolare un premio speciale, la targa "Billo" è stato vinto dal portierino della Sales, Lorenzo Biscardi. Anche quest’anno la manifestazione calcistica giovanile ha voluto ricordare la memoria di un salesiano, Massimo Barlacchi, fiorentino di anni 63, che nel 2014 sacrificò la propria vita per salvare un ragazzo di 8 anni di origine marocchina, che stava annegando in mare a Savona alla foce del torrente Letimbro. Alla manifestazione ha partecipato un pubblico numeroso che ha apprezzato l’ottima organizzazione messa in atto dagli amici, tutti presenti, Nutini, Bardi, Fallani, Andrea e Luciano Frangini, Franchi, Foggi, Ghinazzi, Picchianti, Binazzi, Curreri, Comparini, Ricciolini, Galli, Bolognesi, Giannini, Lelli, Scrucca e Razzi, in collaborazione con l’Unione Sportiva Sales; ed in particolare con la famiglia Barlacchi, presente con la signora Maria Clotilde e la figlia Chiara.

G. Puleri