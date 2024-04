Calcio. Retrocessione Mobilieri, ecco il nuovo Ds: è Socci. Sisti: "L’annata è iniziata con errori strategici»

E’ stato il Gavorrano a cancellare l’ultima chance dei Mobilieri Ponsacco di poter agganciare i play out. Che l’ipotesi fosse più virtuale che reale era già un fatto assodato oltre che dall’incerto proseguire dei risultati, dalle complicazioni tecniche che hanno visto il cambio durante l’anno dell’allenatore Caramelli con Bozzi, scelta che ha determinato anche l’esonero del ds Aringhieri, non consensiente al riguardo. Le previsioni della retrocessione hanno influito sulle presenze al Comunale degli sportivi ed anche il massimo dirigente del sodalizio ponsacchino Valerio Sisti che è stato sempre ben sintonizzato sulla discesa rossoblu ha immediatamente messo le carte in tavola onde evitare rumors sulla società non rispondenti alla realtà.

Dopo aver espresso il suo dispiacere per la retrocessione il presidente Sisti ha fatto, in primis, serena autocritica stabilendo due capisaldi. Niente cambio di sede e revisione tecnica. "Purtroppo l’annata è iniziata con alcuni errori strategici – ha annunciato Sisti – a cui non ho saputo rimediare durante il campionato. Nella mia storia calcistica da dirigente ormai sono quasi 20 anni non sono mai retrocesso, dico questo perché la mia voglia di rivincita e tanta e voglio viverla qui a Ponsacco dove in queste due anni ho conosciuto persone con una grandissima passione che erano veramente affranti come me. Quindi mi adopererò fin da subito con cuore e testa a ricreare uno staff sia per la prima squadra che per il settore giovanile che ci permetta di avere soddisfazione che la città di Ponsacco merita". La determinazione del presidente di avviare in tempo la ristrutturazione per l’Eccellenza e la conferma che il nuovo direttore sportivo dei rossoblù è Alberto Socci ex Larcianese, Chiesina Uzzanese e Castelfranco sia delle prime squadre che nelle giovanili. Mentre per quanto riguarda l’allenatore al momento non ci sono comunicazioni, in ballottaggio tre nomi compreso Bozzi e la conferma dovrebbe essere a breve termine per avere il tecnico il tempo di riordinare le scelte sui giocatori da confermare e i possibili nuovi arrivi.

Luciano Lombardi